Луческу заработал в Украине €50 млн

Мирча Луческу 12 лет работал в "Шахтере". Фото: ФК "Динамо" Киев

За время работы в "Шахтере" Мирча Луческу заработал около €50 млн.

В эту сумму включена зарплата и бонусы румынского тренера, которые он получил в донецком клубе с 2004-го по 2016 год, сообщает "Чемпион".

За это время Луческу был одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. По итогам 2012-2014 годов по суммарно уплаченному налогу на доходы физических лиц Луческу уплатил 52 млн грн, что по тогдашнему курсу составляло почти €5 млн. Среди представителей спортивной индустрии по этому показателю тренер уступил лишь легенде мирового бокса украинцу Владимиру Кличко, который оплатил 76 млн грн (€7 млн по тогдашнему курсу).

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За 12 лет работы в "Шахтере" Мирча Луческу выиграл Кубок УЕФА и 8 раз становился чемпионом Украины.