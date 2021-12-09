Луческу сделал первый зимний трансфер - "Динамо" подписало воспитанника "Монако"

Ноа Нехар( в центре) со своим отцом и агентом. Фото:Instagram.com/noa_24

Киевское "Динамо" подписало контракт с алжирским футболистом Ноа Нехаром.

Алжирец является воспитанником академии "Монако" и будет выступать за "Динамо" Ю-19. Для Нехара это первый профессиональный контракт в карьере.

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"С гордостью сообщаю о подписании первого профессионального контракта в карьере с киевским "Динамо". Спасибо моей семье, агентству и всем родственникам за поддержку на новом этапе моей жизни. Сейчас начинается самое сложное", - написал Ноа в Іnstagram, комментируя фото, где он держит футболку "Динамо".

Нехар является клиентом агентства VV Consulting, принадлежащего бывшему вице-президенту "Монако" Вадиму Васильеву. "Динамо" уже сотрудничало с компанией, подписав Самбу Диалло прошлым летом. Отец Ноа, Бахир Нехар, работает администратором сборной Франции с 2015 года, ставшей обладателем Кубка мира. 12 декабря "Динамо" сыграет против "Зари" в заключительном матче первой части сезона. Отчет об игре читайте на нашем сайте.