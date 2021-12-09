Луческу прокомментировал поражение "Динамо" от "Бенфики"

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение "Динамо" в шестом туре Лиги чемпионов от "Бенфики"

Румынский тренер остался доволен игрой своей команды.

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"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – молодые игроки" , которым по 19-21 лет, их молодость и отсутствие опыта пока не способствуют качеству игры в обороне.

Не следует забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как уходит давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - сказал тренер в комментарии официальному сайту клуба.

"Динамо" проиграло "Бенфике" в гостях – 0:2. После поражения команда Луческу покидает еврокубки. Динамовцы в шести матчах получили одно очко. В другом матче группы "Бавария" сокрушила "Барселону" -3:0. "Бавария" и "Бенфика" вышли в 1/8 Лиги чемпионов. "Барселона" будет играть в Лиге Европы.