Теперь Цыганкова можно продать? "Динамо" продлило контракт со своим главным талантом

Самба Диалло( в центре) будет выступать за "Динамо" следующие пять лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" 18-летний Самба Диалло продолжит выступать за стилчиный клуб.

Сенегальский вингер подписал контакт с киевским клубом на пять последующих лет. сообщает сайт чемпиона Украины.

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Действующее соглашение действовало до завершения текущего сезона. По сообщению СМИ, африканец получил существенное повышение зарплаты по новому контракту.

Самба присоединился к "Динамо" перед началом сезона. Сенегалец сразу стал лидером молодежной команды. В Юношеской Лиге УЕФА сделал дубли в ворота "Барселоны" и "Баварии". Игрок действует на позиции флангового полузащитника и в будущем может стать заменой лидеру команды Виктору Цыганкову.

Юношеская команда "Динамо" занимает второе место в чемпионате. В юношеской Лиге УЕФА киевляне лидируют в группе. 8 декабря команда Игоря Костюка сыграет против "Бенфики". Чтобы занять первое место группе киевлянам, нужно не поиграть в Лиссабоне.