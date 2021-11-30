Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1071
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3132
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3537
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5409
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 13824
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3483
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2331
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 441
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол
Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол
"Это все случилось за моей спиной" - форвард "Шахтера" пожаловался, что Зинченко отбил у него девушку
"Это все случилось за моей спиной" - форвард "Шахтера" пожаловался, что Зинченко отбил у него девушку
Мог играть с Буффоном и Кьеллини - бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не смог перейти в "Ювентус"
Мог играть с Буффоном и Кьеллини - бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не смог перейти в "Ювентус"
Бывший форвард-неудачник "Динамо" забил фантастический гол в Аргентине
Бывший форвард-неудачник "Динамо" забил фантастический гол в Аргентине
Что нужно знать об абсолютном чемпионе мира по боксу в лёгком весе
Что нужно знать об абсолютном чемпионе мира по боксу в лёгком весе
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1089
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2385
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 855
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3789
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3834
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 315
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 07:11

Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол

  Комментировать
Неужели Луческу не видит? Талант &quot;Динамо&quot; забил фантастический гол
Самба Диалло стал одним из лидеров юношеской команды. Фото: ФК "Динаммания"

В матче юношеских команд "Динамо" в гостях поиздевалось над сверстниками из "Миная" - 5:0.

Один из голов забил летний новичок киевлян 18-летний Самба Диалло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис поднимет зарплату главному таланту "Динамо"

Африканец при счете 1:0 в пользу своей команд забил гол через себя. Фланговая подача партнера получилась неудачной. Форвард "Динамо" смог только сменить движение мяча. Но это не стало проблемой для Диалло, который ударом бисеклетой не оставившего шансов вратарю хозяев.

Самба Диалло стал звездой молодежной команды "Динамо". Он делал дубли в ворота "Баварии" и "Барселоны". Африканец действует на позиции левого полузащитника. Но пока не дебютировал в составе первой команды "Динамо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 21042
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 13824
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 10863
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 9909
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8631
Спорт
Почему Ребров не возглавил сборную Украины
Почему Ребров не возглавил сборную Украины
 Просмотров: 783
"Я хочу драться с лучшими" - чемпион мира вызывает Ломаченко на бой
"Я хочу драться с лучшими" - чемпион мира вызывает Ломаченко на бой Просмотров: 1620
Шевченко угрожает бывшей команде
Шевченко угрожает бывшей команде Просмотров: 549
Есть ли среди них Ломаченко? Новый чемпион мира Камбосос назвал потенциальных соперников
Есть ли среди них Ломаченко? Новый чемпион мира Камбосос назвал потенциальных соперников Просмотров: 1872
Хочет играть за нашу сборную? Бразилец из "Шахтера" не прочь получить украинский паспорт
Хочет играть за нашу сборную? Бразилец из "Шахтера" не прочь получить украинский паспорт Просмотров: 864
Больше всего комментируют
10
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 659
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть