Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол

Самба Диалло стал одним из лидеров юношеской команды. Фото: ФК "Динаммания"

В матче юношеских команд "Динамо" в гостях поиздевалось над сверстниками из "Миная" - 5:0.

Один из голов забил летний новичок киевлян 18-летний Самба Диалло.

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Африканец при счете 1:0 в пользу своей команд забил гол через себя. Фланговая подача партнера получилась неудачной. Форвард "Динамо" смог только сменить движение мяча. Но это не стало проблемой для Диалло, который ударом бисеклетой не оставившего шансов вратарю хозяев.

Самба Диалло стал звездой молодежной команды "Динамо". Он делал дубли в ворота "Баварии" и "Барселоны". Африканец действует на позиции левого полузащитника. Но пока не дебютировал в составе первой команды "Динамо".