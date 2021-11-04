Суркис поднимет зарплату главному таланту "Динамо"

Самба Диалло стал один из лидеров команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Вингер юношеской команды "Динамо" 18-летний Самба Диалло подпишет новый контракт с киевской командой.

Сенегальскому легионеру поднимут заработную плату в "Динамо".

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"Людовик Жюли теперь уже как тренер, Серж Орье из "Вильярреала", Мохамед Диахаби из "Валенсии", Суалио Мэйте из "Бенфики" и много интересной французской и сенегальской молодежи. Что их объединяет? Все они клиенты VV Consulting, агентской компании Вадима Васильева, экс-вице-президента "Монако", именно с его компанией этим летом сотрудничает президент "Динамо", Самба Диалло - его проект. И появление форварда в Киеве - старт такого сотрудничества.

По нашим данным, Васильев на днях побывал с визитом в офисе "Динамо". Самбу ждет взрослый улучшенный контракт. Зайдите на сайт этой агентской конторы и попробуйте угадать одного или двух человек, которые вскоре смогут увидеть киевскую зиму", - пишет "Динамо Киев Inside".

Самба Диалло перешел в "Динамо" летом 2021 года. В этом сезоне он является лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА. На счету футболиста пять забитых голов. Сенегалец отмечался дублями в воротах "Барселоны" и "Баварии".