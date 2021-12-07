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вторник, 07 декабря 2021 09:47

Луческу хочет избавляться от форварда сборной Венесуэлы

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Луческу хочет избавляться от форварда сборной Венесуэлы
Эрик Рамирес является основным нападающим сборной Венесуэлы. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард сборной Венесуэлы 23-летний Эрик Рамирес может покинуть киевское "Динамо".

Киевляне предложили своего летнего новичка бельгийскому клубу "Серкль Брюгге", сообщает журналист венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес.

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Нападающий получает в Киеве мало игрового времени и может перейти в бельгийский клуб уже зимой.

За полгода в Киеве венесуэлец не смог стать игроком основного состава и забил только один гол в четырех матчах.

Контракт Эрика с "Динамо" рассчитан до 2026 года. Эрик перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого ДАК за €1,75 млн.
Мирча Луческу располагает четырьмя нападающими - Владиславом Супрягой, Владиславом Кулачем, Ильей Шкуриной и Эрикой Рамиресой. Должен вернуться после травмы зимой Артем Беседин. Также в атаке играет Денис Гармаш.

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