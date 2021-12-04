"Динамо" разгромило "Верес" и догнало "Шахтёр"

Вербич забил дважды. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило в Луцке ровенский "Верес" – 3:0 и возглавило турнирную таблицу чемпионата. Забитыми мячами отличились Беньямин Вербич (дважды) и Виктор Цыганков.

Киевляне пристыдили скептиков, предсказывавших им тяжелую игру и не ожидавших разгрома хозяев. Однако представители областного центра продержались только половину первого тайма. Беньямин Вербич идеально пробил из-за пределов штрафной и попал прямо в угол. Этот удар разрушил все планы "Вереса" по активной и массированной обороне. Однако первую половину игры хозяева по инерции доиграли у своих ворот.

Результат мог быть еще хуже, если бы Монзуль не организовала эпопею с пробитием пенальти

Вторую половину матча "Верес" начал атаками, которые не представляли опасности для ворот Бущана. Зато в свои ворота жители нахватали полную сумку мячей. Результат мог быть еще хуже, если бы Монзуль не организовала эпопею с пробитием пенальти. С первого удара Виктор Цыганков забил. Арбитр увидела, что кто-то из динамовцев вбежал в штрафную до удара. Со второй попытки Цыганков ударил выше ворот. Тут до удара забежал защитник хозяев. Однако перебивать в третий раз Монзуль не разрешила, попутно удалив с поля помощника Луческу Огнена Вукоевича.

Почувствовав, что есть шанс спасти матч, "Верес" бросился в атаку и нарвался на несколько молниеносных ударов. Особенно красив был второй гол Вербича. Словенец открылся штрафной и оформил дубль в матче. Точку в матче поставил Цыганков, забив в пустые ворота.

Киевляне набрали неплохую форму в преддверии матча с кризисной "Бенфикой". Динамовцы наконец-то могут сыграть раскрепощенно, без страха пропустить гол. Есть шанс закончить Лигу чемпионов с большим багажом чем один зачетный балл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу заступился за Месси

"Динамо" снова возглавило турнирную таблицу чемпионата, сравнявшись с "Шахтером" по количеству баллов и разнице мячей. В последнем туре осенней части чемпионата киевляне дома будут принимать "Зарю", а "Шахтер" поедет в гости в "Александрию".