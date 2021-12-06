Будет играть во второй лиге – Хачериди нашел себе новую команду

Евгений Хачериди с 2020 находится без клуба. Фото: "Динамо" Киев

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 34-летний Евгений Хачериди будет играть во второй лиге.

В услугах опытного защитника заинтересован лидер группы А второй лиги львовские "Карпаты", сообщает "Футбол Газета".

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Наставник "львов" Андрей Тлумак хочет усилить состав опытным защитником для выхода в первую лигу и дальнейшего развития команды.

У Евгения Хачериди нет клуба с 2020 года. Последней командой Хачериди было "Динамо" Брест. Хачериди был звездой "Динамо" в сезонах 2010/17. Покинул клуб из-за конфликта с тогдашним наставником команды Александром Хацкевичем.