Хачериди требует от "Динамо" $1 млн

Евгений Хачериди остался без клуба. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" 33-летний Евгений Хачериди будет судиться со своим предыдущим клубом "Динамо" Брест.

Контракт украинского защитника с белорусским клубом был рассчитан до конца 2021-го, но зимой стороны расторгли соглашение из-за смены руководства и сокращение бюджета. Клуб перешел под государственное управление, поменяв форму собственности, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Долги по зарплате перед Хачериди закрыли, иначе команда просто не получила бы лицензию на участие в чемпионате. Но сторона футболиста настаивает еще и на выплате компенсации в размере $1 млн.

Если руководство откажется - дело будет рассматриваться в суде, дойти может и до обращения в арбитражный суд Лозанны.

Евгений Хачериди выступал за "Динамо" Брест в сезоне 2020-го. За это время команда не смогла выиграть ни одного трофея. Бывший владелец клуба Александр Зайцев начал финансировать другую команду из "Бреста" - "Рух". Хачериди известный своими выступлениями за "Динамо" в период 2010/18 годов. Также выступал за греческий ПАОК. Сейчас находится без команды. В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.