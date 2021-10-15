Почему Коноплянка завершит карьеру в 2022 году

Евгений Коноплняка провел за "Шахтер" только 28 поединков. Фото: Instagram.com/konoplyanka.official

Полузащитник "Шахтера" 32-летний Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел только два поединка. В обоих случаях бывший игрок сборной Украины выходил на замену в конце матча. Коноплянка Фактически не играется с прошлого сезона, когда его начали преследовать травмы. Только восстановится и пытается набрать форму, как снова получит повреждения.

В "Шахтере" на Коноплянку серьезно рассчитывал. Он должен был стать одним из лидеров команды на уровне с Тайсоном и Марлосом в атаке. Но оказалось, что Коно не способен конкурировать даже с недавними новичками команды Тете, Манором Соломоном, Фернандо за слабой игровую форму и травмы.

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Приход Роберто Де Дзерби должен был стать последним шансом для Коноплянки. Итальянский тренер любит на флангах индивидуально сильных игроков. Плюс проблемы лимита давали возможность Евгению получать стабильную игровую практику. Но получилось так, что Коноплянка даже не попадает в заявку команды. Не понятно, он снова травмирован, или не может набрать форму.

Проблема в том, что Коноплянка уже вне футбола четыре года. Два последних сезона он был игроком ротации в "Шальке". В "Шахтере" так и не смог заиграть. Перестал получать вызовы в сборную Украины. Похоже футболист просто потерял мотивацию к футболу. Его не смог мотивировать Евро-2020/21 и возвращения в сборную Украины. Так же в "Шахтере" он просто получает деньги прописанному в контракте, но ни на что не претендует. не исключено, что донецкий клуб разорвет с ним контракт зимой выплатив все деньги за полгода, что осталось по контракту, чтоб освободить место в заявке.

Коноплянка уже почти год не вызывается в сборную Украины

После завершения контракта с "Шахтером" летом 2022 Коноплянка будет трудно найти новую команду. Его финансовые требования оставляют очень высокими - по сообщению СМИ сейчас он получает € 1.5 млн в год. Даже половины таких денег его в других украинских клубах платит никто не будет, потому что нет такой возможности и Коноплянка как футболист давно ничего не показывает и Фактически не играется два года. Никто не хочет быть в роли, когда нужно платить большую зарплату возрастных и Не совсем здоровому футболисту, лучше времена которого уже прошлым.

Вариантами могут стать "Днепр-1" и "Металлист", но оба клуба отказались от практики больших зарплат и ориентированы на развитии игроков. Вряд ли их заинтересует уже возрастной и Травматический игрок с огромным финансовыми требованиями. Кроме того, "Металлист" делает ставку на латиноамериканцев, а в днепрян есть на этой позиции один из самых больших талантов Александр Назаренко.

Заграницей Коноплянка там ведь не представляет никакого интереса. Даже для турецких или польских клубов. Он провалил последние два сезона, Вылетел из сборной Украины. Звездой никогда не был в Европе. Один средний сезон в "Севилье" и провал в "Шальке". Репутацию имеет только в Украине. Поэтому найти новую команду ему будет крайне трудно.

Свои деньги Коноплянка заработал, поэтому не пойдет по пути Артема Милевского или Евгения Селезнева доигрывать в условный "Минай". Лучше уже завершит карьеру.

Евгения Коноплянка является воспитанником "Днепра". За ннепровский клуб выступал в течение девяти сезонов. С командой дошел до финала Лиги Европы.

Заграницей Выступал за "Севилья" и "Шальке". В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016. Всего в составе национальной команды 76 матчей