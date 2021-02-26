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Луческу рассказал, хотел ли бы сыграть с "Шахтёром" в 1/8 финала Лиги Европы

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Луческу рассказал, хотел ли бы сыграть с &quot;Шахтёром&quot; в 1/8 финала Лиги Европы
Мирча Луческу выиграл суперкубок Украины-2020 и вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в Лиге Европы.

"В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились и делали ненужные касания и передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы уже не делали этого, а начали больше контролировать мяч и угрожать воротам.

Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые неприсущи им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками "Динамо".

Хотели бы в 1/8 финала Лиге Европы сыграть против "Шахтера"?

Я думаю сейчас о "Динамо", давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше", – сказал Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: " "Динамо" обыграло "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы. Там же будет играть и "Шахтёр".

Двумя часами ранее "Шахтер" обыграл "Маккаби" и тоже вышел в 1/8 Лиги Европы. Жеребьевка турнира состоится 26 февраля, пятница, в 14:00 по Киеву.

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