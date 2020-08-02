"Луческу проводит аудит" Динамо "- Франков

Мирча Луческу хочет узнать потенциал каждого игрока "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил, что Мирча Луческу проводит аудит в структуре "Динамо",

Новый тренер команды изучает имеющихся игроков, работает с тренерами, чтобы определить, кто должен остаться в клубе.

"Чем сейчас занимается Луческу? Он с утра до ночи лихорадочно работает с тренерами всех команд "Динамо" - от совсем молодых до юношеской, а там и молодежной. Он занимается оценкой кадрового потенциала "Динамо".

Он проводит независимый аудит "Динамо" как футбольного клуба. Которые будут его оценки и выводы - не знаю. Но это действительно независимая оценка со стороны, которая чрезвычайно полезна для встряхивания или даже взрыва ситуации.

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Одни футболисты получат новый шанс, а другие - посмотрят на себя с другой стороны. Может, кто уже давно на себе крестик нарисовал, но ему расскажут и покажут, что он может отдать этой команде и футболу намного больше.

Именно для этого нужен опыт Луческу, и именно в этом мне видится минимально полезная роль тренера, который пришел в киевское "Динамо" настолько со стороны ", - сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля подписав с клубом контракт на 2 года.