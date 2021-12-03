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пятница, 03 декабря 2021 14:48

Луческу поспособствовал? Супруга переходит в румынский клуб

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Луческу поспособствовал? Супруга переходит в румынский клуб
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга продолжит выступать в Румынии.

Лидер тамошнего чемпионата "ЧФР Клуж" хочет арендовать украинского форварда с правом выкупа, сообщает PlaySport.ro.

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Президент клуба Иоанн Варга уже получил от Мирчи Луческу согласие на трансфер.

Ожидается, что Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона. После чего "ЧФР Клуж" сможет выкупить его контракт за €7 млн.

Зарплата Супряги в "ЧФР Клуж" на период аренды будет составлять €25 тыс. в месяц.

В этом сезоне форвард провел за "Динамо" шесть матчей во всех турнирах, голевыми действиями не отличился. Супруга выступает за "Динамо" с 2018 года, но пробиться в основной состав так и не смогла.
4 декабря "Динамо" сыграет против "Вереса" в рамках чемпионата Украины. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

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Дата
03
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