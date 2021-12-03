Стало известно, покинет ли Луческу "Динамо" ради сборной Румынии

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" 76-летний Мирча Луческу не покинет свой пост.

Румынский тренер исключил работу в сборной своей страны, сообщает Meta Ratings.

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Вариант с совместительством тоже невозможен, потому что против этого выступило "Динамо", рассчитывающее, что тренер доработает по меньшей мере до конца свой контракт, действующий до лета 2024 года.

В то же время, в киевском клубе отрицают информацию, что главный тренер "Палмейраса" Абел Феррейра претендовал на должность коуча "Динамо".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В текущем сезоне динамовцы делят первое место с "Шахтером" в турнирной таблице УПЛ. Контракт румынского тренера с "Динамо" действует до лета 2024 года. Ранее Луческу заявлял, что не намерен работать с национальной сборной своей страны.