Бывший работник оболгал "Динамо"

Артём Беседин до сих пор восстанавливается от травмы. Фото: REUTERS

Киевское "Динамо" официально отреагировало на скандальную статью от британского издания World Soccer о неуплате налогов.

Динамовцы опровергли информацию, что платят зарплату через оффшорные счета.

"Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 опубликовало статью о якобы уклонении ФК "Динамо" от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста ФК "Динамо" Артема Беседина.

ФК "Динамо" надлежаще среагировал на откровенную клевету и обратился к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

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В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК "Динамо" об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.

Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нас сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК "Динамо", используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили "сенсационное британское расследование", авторства уволенного сотрудника нашего клуба – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, как она была распространена. На будущее советуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК "Динамо" открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований", - говорится в сообщении киевского клуба.

Журнал World Soccer опубликовал расследование, в котором утверждал, что футболисты киевского "Динамо" получают зарплату из-за оффшорных счетов. Когда нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму во время Евро-2020, "Динамо" отказалось от компенсации ФИФА. По документам Беседин получает в клубе всего €290 в месяц, и размер компенсации был бы копеечным. В текущем сезоне "Динамо" делит первое место с "Шахтером" в турнире таблицы. Команды имеют 35 очков. В следующем матче динамовцы в гостях сыграют против "Вереса". Матч состоится 3 декабря. Отчет об игре читайте на нашем сайте. Артём Бесединин до сих пор восстанавливается от перелома ноги, получившего на Евро. Нападающий должен возвратиться на поле во время зимней паузы.