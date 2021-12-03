Бывший работник оболгал "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 432
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1017
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1629
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 225
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2790
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4707
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1125
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 567
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1026
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 369
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2808
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2259
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2898
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3969
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 306
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
пятница, 03 декабря 2021 08:18

Бывший работник оболгал "Динамо"

  Комментировать
Бывший работник оболгал &quot;Динамо&quot;
Артём Беседин до сих пор восстанавливается от травмы. Фото: REUTERS

Киевское "Динамо" официально отреагировало на скандальную статью от британского издания World Soccer о неуплате налогов.

Динамовцы опровергли информацию, что платят зарплату через оффшорные счета.

"Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 опубликовало статью о якобы уклонении ФК "Динамо" от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста ФК "Динамо" Артема Беседина.

ФК "Динамо" надлежаще среагировал на откровенную клевету и обратился к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол

В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК "Динамо" об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.

Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нас сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК "Динамо", используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили "сенсационное британское расследование", авторства уволенного сотрудника нашего клуба – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, как она была распространена. На будущее советуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК "Динамо" открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований", - говорится в сообщении киевского клуба.

Журнал World Soccer опубликовал расследование, в котором утверждал, что футболисты киевского "Динамо" получают зарплату из-за оффшорных счетов. Когда нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму во время Евро-2020, "Динамо" отказалось от компенсации ФИФА. По документам Беседин получает в клубе всего €290 в месяц, и размер компенсации был бы копеечным.

В текущем сезоне "Динамо" делит первое место с "Шахтером" в турнире таблицы. Команды имеют 35 очков. В следующем матче динамовцы в гостях сыграют против "Вереса". Матч состоится 3 декабря. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Артём Бесединин до сих пор восстанавливается от перелома ноги, получившего на Евро. Нападающий должен возвратиться на поле во время зимней паузы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший работник оболгал "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 34088
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 15760
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 12375
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 12132
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 10881
Спорт
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
 Просмотров: 54
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
 Просмотров: 360
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 34340
Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону
Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону Просмотров: 90
Неужели игрок "Динамо"? Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде
Неужели игрок "Динамо"? Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде Просмотров: 549
Больше всего комментируют
4
За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления
4
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
"Слуги" пришли в Раду в новом дрескоде
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
Голосов: 684
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть