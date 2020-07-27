Луческу обещает улучшить результаты "Динамо"

Предыдущим местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции. Фото: ФК "Динамо" Киев

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обещает улучшить результаты команды.

Румынский специалист понимает, что дела динамовцев последнее время идут не лучшим образом, но он сможет исправить ситуацию.

"В истории "Динамо" не было такого плохого периода, я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Я хочу удовлетворить болельщиков "Динамо".

Болельщики смотрят на результаты. Если мы добьемся хороших результатов, какие проблемы будут у болельщиков? Я выиграл у "Динамо" много чемпионатов, тренируя "Шахтер". Возможно, они из-за этого злятся. Конечно, я буду бороться за успех "Динамо". Фаны всегда аплодируют успеху", - сказал Луческу в комментарии турецкому порталу aa.com.tr

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23 июля Мирча Луческу подписал контракт на 2 года с киевским "Динамо". Фанаты клуба не приняли назначение из-за работы Луческу в "Шахтере".