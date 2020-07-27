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понедельник, 27 июля 2020 11:37

Луческу стал самым возрастным тренером в мировом футболе

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Луческу стал самым возрастным тренером в мировом футболе
Мирча Луческу подписал с "Динамо" двухлетний контракт. Фото: Александр Попов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу возглавил рейтинг самых старых действующих тренеров в мировом футболе.

29 июля румынскому специалисту исполнится 75 лет. Все остальные действующие тренеры - моложе Луческу, сообщает сайт телеканалов "Футбол".

Ближайшим к Луческу является итальянский тренер Эдоардо Рея, который работает со сборной Албании. Ему тоже 74 года, однако день рождения у него 10 октября.

На третьей позиции тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. Он возглавляет сборную с 2006 года. Однако в марте наставник потерял свою работу из-за пандемии коронавируса.

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Мирча Луческу работал с турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", румынским "Рапидом" и "Динамо". Итальянскими "Брешия" и "Интером", российский "Зенит" и сборную "Турции". 12 лет тренировал донецкий "Шахтер".

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27
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