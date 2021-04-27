Луческу назвал лучшего игрока современности

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает лидера ПСЖ и сборной Бразилии 29-летнего Неймара лучшим игроком современности.

По мнению румынского наставника, бразилец предпочтительней Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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"Нет Криштиану, ни Месси. Самый сильный - Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Килиана Мбаппе. Неймар напоминает мне Роналдо, "Феномена". Он лучше всех, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела", - рассказал румынский специалист Tuttosport.

Неймар с 2017-го играет за ПСЖ. До этого выступал в Европе за "Барселону". 28 апреля парижане сыграют с "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.