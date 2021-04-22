Месси определился со своим будущим

Капитан "Барселоны" 33-летний Лионель Месси останется выступать за каталонский клуб.

Месси подпишет новый контракт с командой на два сезона, сообщает инсайдер Кристиан Мартин.

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Новоизбранный президент клуба Жоан Лапорта смог убедить капитана перспективами проекта. Первый шаг - приглашение нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который является кумом Лео. Клуб готовит солидную трансферную кампанию, в ходе которой должны прийти два центрбека, два латерала, один игрок центра поля и форвард.

Лионель Месси находится в структуре Барселоны с 2002 года. Его контракт с клубом действует до конца сезона 2020/21.

Прошлым летом Месси хотел покинуть Испанию за плохих результатов "Барселоны", но решил остаться еще на сезон.

В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов от ПСЖ на стадии 1/8 финала и занимает третье место в Ла Лиге.