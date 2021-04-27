За сколько "Бавария" готова продать Левандовски

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Мюнхенская "Бавария" может продать своего форварда 32-летнего Рооберта Левандовски не менее чем за € 80 млн.

Несколько европейских грандов заинтересованы трансфере нападающего из Польши, сообщил в Twitter журналист Макс Билефельд.

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"Несколько топ-клубов Европы заинтересованы в услугах Левандовски."Бавария" получила несколько официальных запросов. Пока мы не можем назвать эти клубы. Мы работаем, чтобы узнать об этом.

Что касается Роберта, то сумму ниже €80 млн даже не будут обсуждать", – заявил журналист

Роберто Левандовски - один из лучших игроков современности. Действующий контракт поляка с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Роберт провел 26 матчей, в которых отметился 36 голами.