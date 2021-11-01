Лопес отказал Ломаченко в реванше

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не планирует больше драться с украинцем Василием Ломаченко.

Отец и тренер американца Теофимо Лопес-старший считает, что бой против украинца ничего не даст его сыну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Учеба окончена. Будет война" - Джошуа запугивает Усика

"Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас.

Ломаченко сам не вписал опцию реванша в договор, ведь верил, что побьет моего сына, - сказал Лопес в интервью Fight Hub TV.

Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года единогласным решением судей. Лопес 27 ноября встретится с Джорджем Камбососом-младшим. Ломаченко 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми.