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понедельник, 01 ноября 2021 10:42

Лопес отказал Ломаченко в реванше

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Лопес отказал Ломаченко в реванше
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не планирует больше драться с украинцем Василием Ломаченко.

Отец и тренер американца Теофимо Лопес-старший считает, что бой против украинца ничего не даст его сыну.

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"Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас.

Ломаченко сам не вписал опцию реванша в договор, ведь верил, что побьет моего сына, - сказал Лопес в интервью Fight Hub TV.

Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года единогласным решением судей.

Лопес 27 ноября встретится с Джорджем Камбососом-младшим. Ломаченко 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми.

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