Назвали дату боя Ломаченко и Комми

Ломаченко жаждет реванша с Лопесом. Фото: Reuters

Промоутерская компания TopRank официально объявила о том, что поединок украинца Василия Ломаченко и Ричарда Комми из Ганы состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).

Этот бой станет для украинца вторым после поражения от американца Теофимо Лопеса. В июне Ломаченко нанес поражение японцу Массаиоши Накатани.

После поединка с Комми Ломаченко может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против австралийца греческого происхождения Джорджа Камбососа. Сообщает Укринформ.

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34-летний Комми провел на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед и трижды проиграл. Среди них Лопесу нокаутом.