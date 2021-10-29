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пятница, 29 октября 2021 09:54

"Учеба окончена. Будет война" - Джошуа запугивает Усика

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&quot;Учеба окончена. Будет война&quot; - Джошуа запугивает Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не сомневается в победе над Александром Усиком.

Британский боксер планирует сменить тактику во втором поединке против Усика.

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"После боя мы с командой задумались над тем, как сделать из меня настоящего убийцу. Я устал от чертовых поражений и от того, что думаю только о том, как боксировать. Нравится ли вам это или нет - мне безразлично. Нравится ли рефери мой бокс или нет - ему придется открыть отсчет.

Учеба окончена. Теперь нас ждет настоящая война. Я зол и вспыхиваю всякий раз, когда об этом заходит речь. Потому что я люблю побеждать и принимать вызовы", - сказал Джошуа в комментарии Fightnews.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

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