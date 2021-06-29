Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но есть условие

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес готов снова драться с Василием Ломаченко.

Американец готов выйти в ринг, если Ломаченко согласится на скромный гонорар, рассказал менеджер Теофимо Дэвид Макоутер.

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"Мы готовы драться хоть завтра, если Ломаченко согласится на наше предложение в $1,35 млн.

Мы вышли на первый бой без возможности реванша, но с нами обращались, как с дерьмом. Так что Ломаченко сможет выступить на PPV (платное телевидение. - Gazeta.ua), если примет наши условия. Если нет, то он пойдет н #### ", - сказал Макуотер в комментарии The Athletic.

18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира. В последнем бою Ломаченко победил японца Накатани. Лопес сразится в августе против австралийца Джорджа Комбососа. Поединок Лопес - Ломаченко может состояться в декабре 2021 года.