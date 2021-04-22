Ломаченко хотел покинуть бокс после поражения от Лопеса

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко хотел завершить профессиональные выступления после поражения от Теофимо Лопеса.
Украинец был не согласен с решение судей и получил много критики и размышлял об уходе из бокса, рассказал отец Лопеса.
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"Я слышал, что ему многое наговорили, потому что он был на грани ухода из бокса. Им пришлось соврать этому парню( Ломаченко-Gazeta.ua). Никто из судей считал этот бой близким. Прессконференции после поединка напоминала похороны. Туда никто не пришел, - цитирует Лопеса-старшего Fightnews.info.
В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судов Теофимо Лопесу. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Украинец боксировал с травмой плеча. После поединка ему сделали операцию.
Следующий бой Ломаченко состоится в июне - июле против Масайоши Накатани. Зато Лопес 5 июня проведет поединок против Джорджа Камбососа.
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