Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

12 апреля 2019 года лучший на то время боксер мира независимо от весовой категории Василий Ломаченко успешно защитил титулы WBA, WBO и американского журнала "The Ring" в легком весе. На арене "Staples Center" в Лос-Анджелесе, США, в присутствии 20 000 зрителей украинский боксер в четвертом раунде нокаутировал обязательного претендента на пояс WBA Энтони Кроллу - экс-чемпиона мира из Великобритании.

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До сих пор это самая быстрая победа Ломаченко на профессиональном ринге. Рефери зафиксировал победу уроженца Белгород-Днестровского на 58-й секунде четвертого раунда.

Ломаченко вышел на бой максимально агрессивным и со стартовых секунд полностью доминировал в ринге. Британец думал почти исключительно о защите, прячась за блоком. Но блок не был серьезным препятствием для острых выпадов украинца. Уже в конце третьего раунда рефери остановил бой после множества ударов Ломаченко. Украинец пошел праздновать победу, но празднование было преждевременным. Рефери на самом деле зафиксировал стоячий нокдаун. Это разозлило Ломаченко и он со стартовых секунд четвертого раунда набросился на соперника. И добил его в конце первой минуты раунда разящим правым боковым в висок - Кролла упал головой вниз и не мог подняться с помоста несколько минут.

Кролла упал головой вниз и не мог подняться с помоста несколько минут

Статистика показала огромное преимущество Ломаченко по количеству ударов - 249. Точными оказались 72. Кролла нанес 96 ударов, 12 точных.

Василий Ломаченко еще один свой бой на профи-ринге завершил в четвертом раунде - дебютный против мексиканца Хосе Рамиреса, 12 октября 2013 года. Тогда рефери зафиксировал нокаут на предпоследней секунде четвертого раунда.

Энтони Кролла в ноябре 2019 провел прощальный бой - выиграл решением большинства судей у испанца Франко Уркиягы. Тогда ему не было еще и 33-х лет. Василий Ломаченко в августе 2019 объединил три титула в бою с британцем Люком Кэмпбеллом, а в октябре 2020-го потерял их в поединке с американцем Теофимо Лопесом.