Ломаченко готов отдать Лопесу часть гонорара ради проведения поединка

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко должны определить абсолютного чемпиона мира в легком весе. Фото: boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко готов пожертвовать $500 тыс. из своего гонорара следующем сопернике Теофимо Лопесу.

Американца не устроил предложенный гонорар в размере $1,3 млн за бой, в то время как Ломаченко предложили $3 млн, сообщает ringpolska.pl

Представители Лопеса считают, что сумма гонорара за бой должен быть распределен более ровно. Ломаченко готов пойти на уступки ради проведения боя и отдать часть своего заработка.

Если Василий согласится пожертвовать гонораром, его заработок за бой составит около $2,5 млн.

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Поединок Теофимо Лопес - Василий Ломаченко состояться 3 октября. Но переговоры о подписании контракта еще продолжаются.