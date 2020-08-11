Отец Лопеса рассказал, при каких условиях его сын будет драться против Ломаченко

Василий Ломаченко должен пойти на финансовые уступки ради боя против Теофимо Лопеса. Фото: REUTERS

Отец Теофимо Лопеса хочет, чтобы его сын получил больший гонорар за бой против Василия Ломаченко.

Стороны ведут переговоры о проведении поединка 3 октября, но представителей американского боксера не устраивает сумма гонорара за бой.

"Если бы бой можно было провести с платой за просмотр, все бы выиграли. Не думаю, что билеты - это тот фактор, который отнимает у нас 2 миллиона долларов. Во время переговоров в коронавируса нам предлагали 3 миллиона, а теперь хотят дать нам только 1. Мы теряем 2 миллиона, но мой сын сказал, что бой состоится.

Когда Люк Кэмпбелл дрался с Ломаченко, они дали ему больше, чем предлагают нам, а Кэмпбелл даже не был чемпионом, он был обязательным претендентом.

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Поединок запланирован. Единственная проблема в том, что они дают слишком много денег Ломаченко. Боксеру, который ни разу в жизни не мог достичь такого уровня, как сейчас - заработать больше, чем раньше.

Он боксер на 2 миллиона, а Top Rank хочет дать ему 3,2-3,4. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного своих денег, чтобы бой состоялся", - сказал Теофимо Лопес-старший в комментарии FDB

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 25 мая, но его перенесли на 3 октября из-за пандемии коронавируса. Пока контракт между боксерами на проведение поединка не подписан.