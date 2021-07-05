"Лобановский устроил скандал в перерыве матча с "Стяуа" - Гиоане

Тибериу Гиоане выступал за "Динамо" в течение 10 лет. Фото: FOOTBALL.UA

Во время матча квалификации Лиги чемпионов -2001/02 "Стяуа" - "Динамо" тогдашний наставник киевлян Валерий Лобановский устроил скандал.

Бывший игрок "Динамо" Тибериу Гиоане поделился воспоминаниями об игре за киевский клуб, сообщает Fanatik.

"Сначала мне было очень тяжело в "Динамо" . Я подписал контракт на день 20-летия. Мне было 20, а я игрок "Динамо". В раздевалке были игроки, которые гораздо лучше, сильнее, быстрее. Даже не думал, что задержусь там.

Помню вас в команде был и Виктораш Якоб, которого в итоге не подписали. Когда увидел, что он покидает клуб, я подумал, что меня ждет такая же участь.

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Первый месяц я тренировался со второй и третьей командой. Там сотни футболистов. Затем я дебютировал, сыграл еще несколько матчей в чемпионате.

Вышел в старте против "Стяуа" в Бухаресте. В перерыве Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных футболистов, а не на молодежь.

Лобановский был очень строгим и строгим. Он всегда хотел только большего и большего. Я был очень удивлен, что он никогда не говорил "браво".

Лобановский показывал рейтинги после каждого матча и тренировки. Сказал, что если попадаешь пять раз подряд в тройку лучших - заслуживаешь похвалы. Вскоре это произошло со мной, я был очень доволен", - сказал Гиоане.

Тибериу Гиоане выступал за "Динамо" с 2001 по 2011 годы. За это время четырежды становился чемпионом и три раза выигрывал Кубок Украины. Завершил профессиональные выступления после карьеры в "Динамо". В составе сборной Румынии провел 20 матчей.