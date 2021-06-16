"Я успел нырнуть в кусты. А пьяного Лобановского милиция повязала" - Колосков

Валерий Лобановский до последних дней тренировал "Динамо". Фото: УНИАН

Почетный президент РФС 80-летний Вячеслав Колосков вспомнил историю связану с Валерием Лобановским.

Во время подготовки к сезону в Крыму Колосков с Лобановский употребляли алкоголь. Дело завершилась вызовом милиции.

Колоскову удалось убежать, а Лобановский и его помощник Владимир Веремеев попали в участок. Правда дело удалось замять благодаря покровительству Владимира Щербицкого, пишет "Спорт-Экспресс"

О Лобановского тоже история есть?

Есть. Правда, опять с выпивкой связана ... В разгар сухого закона киевское "Динамо" готовилось к сезону в Ялте. А я был со сборной в Симферополе. У меня водитель, служебная машина. Как-то с Володей Веремеевым поехали к Лобановскому. Зашли в комнату, то сразу достал из холодильника бутылку водки. 0,75. Выпили. В пять часов тренировка. Лобановский провел ее как ни в чем не бывало, принял душ, и мы отправились на ужин в ресторан гостиницы "Ялта". Выбрали дальний столик на открытой веранде. Алкоголь под запретом, за этим следили строго. Но у Лобановского все схвачено, знакомый официант приносил водочку в чайнике. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис сравнил Луческу с Лобановским

Вот это уровень.

Один чайник, второй, третий ... Чем больше выпиваешь, тем громче говоришь, начинаешь жестикулировать. На мужчину и женщину, которые сидели за соседним столиком, не обращали внимания. А зря. Они-то, как позже выяснилось, и стуканули. Догадались, что ни чаи гоняем. Когда мы уже к выходу потянулись, нагрянула милиция.

Смотрю - со всех сторон окружают. Веремеев, недолго думая, в первый же бу-бух - в челюсть! Тот падает. А я хоть и пьяный, но думаю - если заметут, мне конец. Успеваю нырнуть в кусты, бегом к машине, командую шоферу: "Трогай"

А Лобановский с Веремеевым?

Повязали. Утром звонок, второй секретарь обкома. В панике: "Что вчера в отеле произошло?" Я уже немного отошел. Спокойно отвечаю: "Не знаю. Поужинали с Валерием Васильевичем, и я поехал ". - "Представляете, его и Веремеева задержала милиция. Пьяных! К Щербицкого дошло. Боюсь, с обеих погоны взлетят".

Чем закончилось?

Так замяли ...

Благодаря вам?

Ну что вы! Щербицкий и помог. Сначала наехал на них. Затем отмазал. Я-то в этой ситуации был бессилен. Напротив, наиболее уязвим. Чиновник же! Меня бы не только сняли с должности, еще и исключили бы из партии. До сих пор не понимаю - как сбежал?

Валерий Лобановский - выдающийся украинский футболист и тренер. Многолетний наставник "Динамо" Киев, во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Суперкубок УЄФА Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988 Тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Герой Украины. Умер в 2002 году.