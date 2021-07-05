Матч за Суперкубок Украины перенесли

Суперкубок Украины по футболу 2021 года проведут в сентябре.
Матч должен был состояться 24 июля и открыть футбольный сезон, но по просьбе "Динамо" его перенесли на более поздний срок, сообщает "Динамо Киев Inside".
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Киевляне мотивировали это тем, что игроки, которые находились в расположении сборной Украины на Евро-2020/21, не успеют должным образом подготовиться к сезону. После вылета из турнира они будут иметь 10 дней отдыха
Новой датой поединка станет 22 сентября.
Суперкубок Украины открывает футбольный сезон.
В прошлом году "Динамо" победило "Шахтер" и завоевало трофей.
Турнир планируется провести на НСК "Олимпийский".
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