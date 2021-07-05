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понедельник, 05 июля 2021 09:22

Де Дзерби потерпел первое поражение во главе "Шахтера"

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Де Дзерби потерпел первое поражение во главе &quot;Шахтера&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение на летних сборах в Австрии.

Команда Роберто Де Дзерби проиграла второй команде Польши прошлого сезона "Ракув" - 1:2.

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Поляки забили в начале матча и в середине второго тайма. Манор Соломон под конец матча сократил отставание в счете.

Де Дзерби использовал ротацию и дал возможность проявить себя 22-м футболистам. Поражение от "Ракува" стала первой для итальянца во главе "Шахтера".

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. Роберто Де Дзерби подписал контракт с донецким клубом на два года.

24 июля "Шахтер" сыграет в матче за Суперкубок против "Динамо".

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