Де Дзерби потерпел первое поражение во главе "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение на летних сборах в Австрии.

Команда Роберто Де Дзерби проиграла второй команде Польши прошлого сезона "Ракув" - 1:2.

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Поляки забили в начале матча и в середине второго тайма. Манор Соломон под конец матча сократил отставание в счете.

Де Дзерби использовал ротацию и дал возможность проявить себя 22-м футболистам. Поражение от "Ракува" стала первой для итальянца во главе "Шахтера".

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. Роберто Де Дзерби подписал контракт с донецким клубом на два года.

24 июля "Шахтер" сыграет в матче за Суперкубок против "Динамо".