"Динамо" сыграет с чемпионом Италии

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проведет товарищеский матч против чемпиона Италии миланского "Интера".

Игра запланирована в Италии и станет частью подготовки команд к сезону, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Немного эксклюзивной информации. В середине августа мы можем стать свидетелями знакового товарищеского поединка. Матча между чемпионами Украины и Италии. Предварительная договоренность достигнута и киевское "Динамо" сможет отправиться в Милан для встречи с "Интером" , который в то время тоже начнет предсезонную подготовку", - говорится в сообщении.

Последний раз команды встречались 4 ноября 2009 года в рамках Лиги чемпионов. Тогда победу праздновал "Интер" благодаря голам Диего Милито и Уэсли Снейдера на последних минутах. В последнем спарринге "Динамо" сыграло вничью с "Базелем" - 4:4.