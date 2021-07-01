Голы потенциальных новичков не позволили "Динамо" победить "Базель"

Денис Антюх является одним из лидеров "Колоса". Фото: ФК "Колос"

Киевское "Динамо" провело первый спарринг в рамах подготовки к сезону.

Команда Мирчи Луческу в Швейцарии сыграла вничью с местным "Базелем" - 4:4.

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В составе киевлян отличились потенциальные новички команды Денис Антюх и Андрей Коробенко. Два других гола на свой счет записи Александр Сирота и Богдан Леднев.

Первый матч за "Динамо" также провел лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач, который находиться на просмотре

Луческу использовал широкую ротацию дав возможность сыграть 23-м футболистам.

Следующий контрольный поединок киевляне проведут 3 июля. Соперником "бело-синих" станет швейцарская "Лозанна". 24 июля "Динамо" откроет сезон матчем за Суперкубок против "Шахтера".