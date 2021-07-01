УЕФА заплатит солидную сумму за травму Беседина

Артем Беседин пропустит полгода. Фото: ФК "Динамо" Киев

УЕФА заплатит киевскому "Динамо" около €3,7 млн ​​за травму форварда сборной Украины 25-летнего Артема Беседина.

После матча 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции нападающий выбыл на пол года. От удара ногой "произошла гиперэкстензия в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", сообщает Sport.ua.

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Согласно правилам УЕФА, "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира, выбывает на срок более 28 дней. "День восстановления" игрока стоит около €20 тыс.

То есть за шесть месяцев или 180 дней "Динамо" принадлежит около €3,7 млн.

В матче 1/8 финала Евро Украина победила Швецию - 2:1. 3 июля украинцы сыграют против Англии в 1/4 финала. Начало игры в Риме в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.