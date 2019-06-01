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суббота, 01 июня 2019 22:03

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

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&quot;Ливерпуль&quot; выиграл Лигу чемпионов
Финал Лиги чемпионов сезона 2018-2019, Тоттенхэм - Ливерпуль, онлайн трансляция

Совсем скоро состоитсяя кульминация всего еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся в битве за желанный трофей две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Решающий матч сезона состоится в Мадриде на новом стадионе "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико"). Для обеих команд этот матч является историческим шансом впервые за много лет выиграть европейский клубный трофей.

Подопечные Почеттино последний раз играли в финале еврокубка аж в далеком 1984 году. Тогда "петухи" выиграли Кубок УЕФА. За следующие 35 лет достижением "Спурс" стал полуфинал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа некуда богатую историю в еврокубках. "Мерсисайдцы" пьеятиразови победители Лиги чемпионов (ранее Кубка чемпионов) и прошлогодние финалисты.

В этом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках АПЛ. Оба раза победил "Ливерпуль".

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Дамир Скомина

Ассистенты: Юре Прапротник, Роберт Вукан (все трое - словенцы)

Резервный арбитр - Антонио Матео Лаос (Испания)

Стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Винкс, Сиссоко - Алле, Эриксен, Сон - Кейн

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

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Стартовый свисток!

1` Уже на первой минуте "Ливерпуль" зарабатывает пенальти! Но выполнит его команда когда видеоповторы подтвердят игру рукой.

2 'Гоооооооооооооооооооооол! Мохаммед Салах реализует одиннадцатиметровый удар! 0:1 Очень горячее начало.

5 'Очень интенсивное начало матча, почти без центра поля играют команды.

10 'Открытый футбол, быстрый, но ударов в сторону ворот не много.

15 'Успокоились команды, "мерсисайдцы" отдали мяч сопернику, и начали выжидать шанса для контратаки.

19 'Сон едва не вышел один на один с вратарем, но в последний момент защитник отобрал мяч.

24 'Последние минуты проходят при небольшом преимуществе "красных", но до ударов дело не доходит.

28 'Активное начало матча постепенно превратился в скучную безголевую середину тайма. Началась тактическая и физическая борьба в центре поля.

35 'Теперь уже "петухи" выглядят интереснее соперника, но первый тайм все равно трудно назвать зрелищным.

38 'Робертсон мощно пробил под перекладину, но Льорис потянул мяч.

43` Подходит к завершению первый тайм финала. В целом "красные" выглядели убедительнее, поэтому можга сказать, что счет по игре.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 60% - 40%

Удары (в створ) 1 (0) - 8 (2)

Фолы 2 - 4

Второй тайм!

48 'Активно "Тоттенхэм" начал вторую половину встречи, прижали они "красных" в штрафную.

55` Начали открываться команды, моменты создаются активнее, чем в первой половине встречи.

62 'Начинают тренеры проводить замены. Оригами и Милнер вышли вместо Фирминью и Вейналдума соответственно.

65 'В целом финал у нас достаточно скучный. Моментов команды свторюють не так много как хотелось бы.

66 'А тем временем на поле появился герой полуфинального матча Лукас Моура.

72 '"Тоттенхэм" начинает нервничать и торопиться, соответственно "Ливерпуль" будет иметь возможности для проведения контратак.

79 'Очень надежно в защите выглядят "красные". Как намгалися бы "петухи" расшатать защиту, все зря.

82 'Несколько неплохих ударов выполнили представителя Лондона, но Алисон на высоте.

85 '"Тоттенхэм" начинает штурмовать ворота "Ливерпуля", интересная концовка нас ожидает.

88 'Гооооооооооооооооооол! "Ливерпуль" забивает второй мяч усилиями Дивока Ориги и фактически выигрывает эту Лигу чемпионов !!! 0:2

90 'Арбитр добавляет 5 минут.

Финальный свисток!

"Ливерпуль" в шестой раз в истории и впервые за последние 15 лет выиграет Лигу чемпионов!

Стартует новый еврокубковый сезон матчем за Супекубок УЕФА, который состоится в Стамбуле 14 августа. В матче зьийдуться победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов. ЛЕ в этом году выиграл лондонский "Челси", который в финале разгромил "Арсенал" (4:1).

Автор: Артем Галкин
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