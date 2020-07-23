"Ливерпуль" и "Челси" устроили голевую перестрелку

Несмотря на досрочное чемпионство команда Юргена Клоппа продолжает радовать своих болельщиков. Фото: Reuters

В 37 туре АПЛ "Ливерпуль" победил "Челси" в зрелищном матче - 5:3.

Команда Юргена Клопа по ходу первого тайма смогла трижды забить. Гости ответили только голом Оливье Жиру.

В начале второго тайма Роберто Фирмино довел счет до 4:1, впрочем, команде Фрэнка Лэмпарда удалось сократить отставание в счете до минимума. Но гостей на большее не хватило. Они не только не смогли отыграться, но и пропустили пятый мяч в собственные ворота.

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После поражения "Челси" опустился на четвертое местою. В последнем туре команда Лэмпарда на "Стамфорд Бридж" сыграет с "Вулверхэмптон".