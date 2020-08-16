"Ливерпуль" договорился о контракте со звездой "Баварии"

Чемпион Англии "Ливерпуль" согласовал все детали контракта с полузащитником "Баварии" и сборной Испании 29-летним Тиаго Алькарантою.
Футболист подпишет контакт с английским клубом на 4 года, сообщает RMC Sport.
Испанский полузащитник уже сообщил нескольким партнерам по мюнхенском клуба о переезде в Англию, где уже нашел себе дом.
Для завершения сделки "Ливерпулю" и "Баварии" осталось только решить некоторые детали. Немцы хотят выручить за полузащитника минимум 30 млн евро.
Контракт Алькантара с "Баварией" истекает в следующем году, но стороны не смогли договориться о его продлении.
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В нынешнем сезоне Тиагу Алькаранта провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 асистты. В 2013 году он перешел в "Баварию" из "Барселоны".
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