"Ливерпуль" договорился о контракте со звездой "Баварии"

Тиаго Алькаранта будет выступать в АПЛ. Фото: gettyimages.com

Чемпион Англии "Ливерпуль" согласовал все детали контракта с полузащитником "Баварии" и сборной Испании 29-летним Тиаго Алькарантою.

Футболист подпишет контакт с английским клубом на 4 года, сообщает RMC Sport.

Испанский полузащитник уже сообщил нескольким партнерам по мюнхенском клуба о переезде в Англию, где уже нашел себе дом.

Для завершения сделки "Ливерпулю" и "Баварии" осталось только решить некоторые детали. Немцы хотят выручить за полузащитника минимум 30 млн евро.

Контракт Алькантара с "Баварией" истекает в следующем году, но стороны не смогли договориться о его продлении.

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В нынешнем сезоне Тиагу Алькаранта провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 асистты. В 2013 году он перешел в "Баварию" из "Барселоны".