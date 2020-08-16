"Ливерпуль" договорился о контракте со звездой "Баварии"

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 441
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1926
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 522
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1485
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18882
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
13
16
10
7
11
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Видео
Все видео
"Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
"Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Лучшего футболиста Европы-78 называли могучим "мышонком"
Лучшего футболиста Европы-78 называли могучим "мышонком"
Украинский прыгун установил рекорд ч
Украинский прыгун установил рекорд ч
8:2! "Бавария" растоптала Месси и "Барселону"
8:2! "Бавария" растоптала Месси и "Барселону"
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1629
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 441
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 15:09

"Ливерпуль" договорился о контракте со звездой "Баварии"

  Комментировать
&quot;Ливерпуль&quot; договорился о контракте со звездой &quot;Баварии&quot;
Тиаго Алькаранта будет выступать в АПЛ. Фото: gettyimages.com

Чемпион Англии "Ливерпуль" согласовал все детали контракта с полузащитником "Баварии" и сборной Испании 29-летним Тиаго Алькарантою.

Футболист подпишет контакт с английским клубом на 4 года, сообщает RMC Sport.

Испанский полузащитник уже сообщил нескольким партнерам по мюнхенском клуба о переезде в Англию, где уже нашел себе дом.

Для завершения сделки "Ливерпулю" и "Баварии" осталось только решить некоторые детали. Немцы хотят выручить за полузащитника минимум 30 млн евро.

Контракт Алькантара с "Баварией" истекает в следующем году, но стороны не смогли договориться о его продлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился лучший футболист АПЛ прошлого сезона

В нынешнем сезоне Тиагу Алькаранта провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 асистты. В 2013 году он перешел в "Баварию" из "Барселоны".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ливерпуль" договорился о контракте со звездой "Баварии"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 67881
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 9315
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7695
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому Просмотров: 5454
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 5157
Спорт
Хацкевич поддержал протесты в Беларуси
Хацкевич поддержал протесты в Беларуси Просмотров: 216
Определился лучший футболист АПЛ прошлого сезона
Определился лучший футболист АПЛ прошлого сезона Просмотров: 189
"Динамо" объявило о переходе сына легенды "Карпат"
"Динамо" объявило о переходе сына легенды "Карпат" Просмотров: 891
"Манчестер Сити" готов приобрести Месси - СМИ
"Манчестер Сити" готов приобрести Месси - СМИ Просмотров: 495
У 28-летнего экс-помощника Реброва в "Динамо" диагностировали онкологию
У 28-летнего экс-помощника Реброва в "Динамо" диагностировали онкологию Просмотров: 657
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 806
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua