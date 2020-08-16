Определился лучший футболист АПЛ прошлого сезона

Кевин Де Брюйне носит капитанскую повязку в "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ прошлого сезона.

При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов, сообщает официальный сайт АПЛ.

В голосовании лидер "МС" опередил вратаря Ника Поупа с "Бернли", игроков "Ливерпуля" Трента Александер-Арнолда Джордана Хендерсона и Садьо Мане. И форвардов "Саутгемптона" и "Лестера" Дэнни Ингза и Джейми Варди соответственно.

Лучшим наставником в прошлом сезоне стал Юрген Клопп из "Ливерпуля".

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В прошлом сезоне Кевин Де Брюйне провел 35 матчей за "МС" в АПЛ, в которых забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.