Лидеры "Шахтера" Тайсон и Марлос не сыграют против "Манчестер Сити"

Марлос пропустит игру против "Манчестер Сити" из-за удаления в предыдущем туре Лиги чемпионов. Фото: ФК "Шахтер"

Лидеры "Шахтера" Марлос и Тайсон не отправились на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Первый пропустит матч из-за дисквалификации, а причина отсутствия капитан "горняков" не известна.

Полная заявка "Шахтера" выглядит так:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Хочолава.

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тете, Соломон, Сиприано, Коноплянка, Маркос Антонио.

Нападающие: Мораес, Сикан, Борячук.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" обслужит словенская бригада арбитров во главе с Слава Винчич. В первом туре "горняки" в Харькове уступили команде Гвардиолы 0: 3, пишет "Спортарена"

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Матч между "Манчестер Сити" и "Шахтером" состоится во вторник, 26 ноября. Начало встречи в 22: 00.Команда Каштру с 5 очками идет на втором месте группы С. "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков в четырех турах.