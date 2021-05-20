Лидер "Динамо" пропустит Евро

Лидер "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский пропустит Евро-2020/21.
По итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мораес пропустит Евро-2020/21
Повреждение было получено в финале Кубка Украины против "Зари".
Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. Буяльский уже покинул расположение сборной.
В прошлом сезоне Виталий Буялський провел в составе "Динамо" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.
Андрей Шевченко не вызвал игрока в течение прошлого сезона в расположение национальной команды.
Евро-2020/21 состоится из 11 июни по 11 июля.
×
Комментарии