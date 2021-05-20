Лидер "Динамо" пропустит Евро

Виталий Буялський стал ведущим игроком "Динамо" в прошлом сезоне. Фото: REUTERS

Лидер "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский пропустит Евро-2020/21.

По итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Повреждение было получено в финале Кубка Украины против "Зари".

Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. Буяльский уже покинул расположение сборной.

В прошлом сезоне Виталий Буялський провел в составе "Динамо" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Андрей Шевченко не вызвал игрока в течение прошлого сезона в расположение национальной команды. Евро-2020/21 состоится из 11 июни по 11 июля.