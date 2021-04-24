Форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" 34-летний Жуниор Мораес пропустит Евро-2020/21.

Нападающий получил травму на тренировке перед матчем против "Александрии". Врачи диагностировали у Мораеса разрыв крестообразных связок, сообщает официальный сайт "горняков"

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Операция будет проведение на следующей неделе. По прогнозам врачей нападающий "Шахтера" пропустит шесть месяцев.

Мораес получил украинский паспорт в 2018 году. Тогда же дебютировал за сборную Украины. Андрей Шевченко постоянно вызывал футболиста в национальную команду.

Жуниор Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года. До этого играл в Украину за "Динамо" и Металлург "Донецк.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Контракт футболиста с "горняками" действует до конца 2021 года.