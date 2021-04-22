Шевченко вызовет дебютанта в сборную Украины перед Евро

Владислав Кочергин один из лидеров "Зари". Фото: ФК "Заря"

Один из лидеров "Зари" 23-летний Владислав Кочергин получит вызов в сборную Украины.

Андрей Шевченко хочет проверить Кочергина перед финальной частью Евро-2020/21, рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

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Для футболиста это будет дебютный вызов в сборную Украины. В активе игрока "Зари" только матчи за молодёжную сборную.

Кочергин действует на позиции флангового полузащитника. Эта позиция является проблемной в сборной из-за травмы Евгения Коноплянки и плохой игровой формы Марлоса и Андрея Ярмоленко.

Владислав Кочергин выступает за "Зарю" с 2017 года. К тому играл за "Днепр". В текущем сезоне в активе полузащитника 38 матчей и восемь голов за луганчан. Сборная Украины проведет свой следующий матч в рамках подготовки к евро 25 мая против Бахрейна.