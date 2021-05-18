"Если надо будет прикурить - позовешь": как Шевченко опекает Шапаренко

Николай Шапаренко выступает за первую команду "Динамо" с конца 2017 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с юмором поддержал Николая Шапаренко на одной из тренировок национальной команды.

Один из лидеров "Динамо" восстанавливается от повреждения. Хавбек проходил восстановительные процедуры во время занятия основной группы игроков сборной Украины, и наставник команды решил подбодрить своего подопечного.

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"Коктейльчики тоже поставить?", - спросил Шевченко и подложил Шапаренко специальную подушку под шею. "Если надо будет прикурить - позовешь", - со смехом завершил Андрей Николаевич, после чего вернулся к занятию с командой.

Национальная команда начала подготовку к Евро-2020/21 в Харькове. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021. Сборная Украины стартует на Евро 13 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" переберутся в столицу Румынии, где сыграют против команд Северной Македонии и Австрии.