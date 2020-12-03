Лидер атак "Шахтера" выбыл до конца года

Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Основной форвард "Шахтера" Жуниор Мораес не сыграет до конца года.

Мораес получил травму в матче Лиги чемпионов против "Реала", после столкновения с Рафаэлем Вараном в начале игру. После чего уже не смог продолжить.

"Жуниор Мораес получил травму правого бедра. На медосмотре было выявлено обширную гематому. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации", - рассказал директор департамента медицины футбольного клуба "Шахтер" Дмитрий Скибинский в комментарии официальному сайту команды.

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Жуниор Мораес пропустит решающий матч Лиги чемпионов против "Интера" и не сыграет в УПЛ против "Ингульца" и "Колоса".