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воскресенье, 30 августа 2020 17:40

Левандовского признали игроком года

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Левандовского признали игроком года
Немецкие журналисты отдали больше всего голосов за Роберта Левандовского. Фото: championat.com

Польский нападающий мюнхенского клуба "Бавария" Роберт Левандовский стал игроком года в Германии по версии журналистов. Победителя определяли члены Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Всего за форварда проголосовало 276 человек из 525. На втором месте оказался еще один нападающий "Баварии" Томас Мюллер - 54 голоса. Затем идет полузащитник мюнхенского клуба Йозуа Киммих - 49 голосов, сообщает "Укринформ".

Левандовский забил 34 мяча в 31 матче Бундеслиги. На его счету также 15 голов в 7 играх Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне форвард сделал требл вместе с командой: "Бавария" выиграла национальный чемпионат, Кубок страны, а также стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале французский "Пари Сен-Жермен".

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от игры Левандовского. По его словами, Роберт в 35 лет будет лучше, чем Криштиану Роналду в том же возрасте.

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