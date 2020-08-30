Левандовский в 35 лет будет лучше Роналду – Румменигге

Роберт Левандовский претендовал в этом году на "Золотой мяч"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от игры нападающего команды Роберта Левандовски.

"Возможно, лучший профессионал, которого я видел здесь. Роберт в 35 лет будет лучше, чем Криштиану Роналду в том же возрасте. Он прекрасный пример для молодых. Его диета, его образ жизни — всё нацелено на успех. Когда я вижу его торс, то думаю, что он как Адонис. Лучше и быть не может.

Левандовски заслуживает быть лучшим футболистом мира в этом году больше, чем кто-либо. Он лучший бомбардир в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке. Он провёл выдающийся сезон", — цитирует Румменигге Sportbuzzer.

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Действующий обладатель "Золотого мяча" — Лионель Месси. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручили, то главным претендентом на него стал был Левандовски.