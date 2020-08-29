Левандовски рассказал, кому бы отдал "Золотой мяч"

До сих пор ни один поляк не выигрывал "Золотой мяч". Фото инстаграм

32-летний польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский выразил мнение о том, что заслужил получение "Золотого мяча" в этом году.

"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. C "Баварией" мы выиграли все, что могли. При этом во всех турнирах, будь то Бундеслига, Кубок Германии или Лига чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Конечно, давление на другого игрока могло быть сильнее. Однако любой другой футболист с моими показателями думаю, что выиграл бы эту награду.

Я не думал об отмене "Золотого мяча". У нас впереди было много матчей. Моим приоритетом была Лига чемпионов. Ни о каких собственных наградах я не думал", — приводит слова Левандовского Sportowe Fakty.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

В прошедшем сезоне 32-летний форвард в 47 матчах за "Баварию" во всех турнирах отметился 55 забитыми мячами и 10 результативными передачами.