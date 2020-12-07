Левандовски стал лучшим игроком 2020 года

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" 32-летнего Роберта Левандовски признан лучшим игроком 2020 года.

Журнал FourFourTwo провел соответствующее голосование среди журналистов.

Польский нападающий набрал 101 голос от журналистов, представлявших 101 страну.

2020 года Роберт смог выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги прошлого сезона забив 34 мяча в 31 матче. В текущем сезоне на счету Левандовски уже 9 забитых мяча.

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Роберт Левандовски с 2014 года играет за "Баварию". К этому защищал цвета "Боруссии" Дортмунд и познанского "Леха".